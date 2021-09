Green pass, verso un decreto unico per l'estensione a dipendenti pubblici e aziende private

Dovrebbe giungere sul tavolo del cdm giovedì prossimo, dopo la Cabina di Regia, un decreto legge, composto di un solo articolo, che dovrebbe prevedere l'estensione del green pass ai dipendenti della Pubblica amministrazione e del settore privato. Lo prevedono fonti ministeriali vicine al dossier. Si starebbe decidendo in queste ore.

«Sappiamo che giovedì c'è la cabina di regia del governo, laddove si dovesse decidere, come noi auspichiamo, l’obbligo del green pass all’interno dei luoghi di lavoro e le parti sociali trovassero un accordo su questo, credo che il governo potrebbe a quel punto pensare di fare un’operazione di utilità sociale e quindi di potersi far carico del costo dei tamponi, che sicuramente non può essere a carico delle imprese». Lo afferma il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, dopo l’incontro con i sindacati.

«È un incontro che ho voluto fortemente, - aggiunge - credo sia il momento di stare insieme. Era il momento di confrontarci, ci sono tanti temi importanti per il Paese primo fra tutti quello del green pass. Abbiamo fatto delle riflessioni importanti e è l’inizio, spero e auspico, di un percorso da fare insieme nell’interesse di tutto il Paese», conclude.

«Le imprese - spiega - hanno sostenuto i costi di messa in sicurezza correttamente sui luoghi di lavoro. Non si può chiedere alle imprese di sostenere un costo per delle scelte legittime dei lavoratori che decidessero di non usare altri sistemi previsti all’interno del green pass», spiega Bonomi.

