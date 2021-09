Caccia ai no vax in Sicilia, il Garante della privacy: "No agli elenchi forniti dalle Asp". Rabbia di Musumeci

Il Garante della privacy torna ad accendere i riflettori sui provvedimenti del presidente della Regione Nello Musumeci per contrastare il Covid attraverso la vaccinazione.

Il caso, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, è esploso a Messina, dove - fa sapere il Garante - il commissario anti-Covid, Alberto Firenze, avrebbe fornito anche ai sindaci, oltre che ai medici, gli elenchi dei non vaccinati.

Un'ordinanza attribuisce il compito di avviare questo porta a porta del vaccino ai medici di famiglia che la Asp deve riunire preventivamente con i sindaci del territorio per decidere insieme le misure pratiche da adottare.

Ma per il Garante della privacy non è possibile redigere elenchi di persone non vaccinate e consegnarli ai sindaci anche se con lo scopo di accelerare le campagna di immunizzazione. Da qui il richiamo della Regione al rispetto di un decalogo sull’uso di questi dati, ma Musumeci si mostra infastidito: «Mi dicano allora come possiamo provare a convincere gli scettici a immunizzarsi».

