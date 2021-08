Sicilia verso la zona gialla, Barbagallo: "Si poteva evitare, condanna per l'economia"

“L’imminente zona gialla poteva essere evitata con provvedimenti tempestivi e con un governo responsabile. Credo che tutto quello che non serve alla Sicilia è quello che ha messo in campo il governo Musumeci. E purtroppo arriverà una misura che condanna l’economia siciliana e che poteva essere evitata”. Lo ha detto il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, conversando con i giornalisti, poco prima dell’avvio della Festa regionale dell’Unità del PD siciliano, in programma oggi e domani a Marina di Ragusa.

“Siamo molto preoccupati e anche di questo parleremo nel corso dei dibattiti qui a Marina di Ragusa: è veramente ora - ha aggiunto Barbagallo - che la Sicilia cambi marcia, la Regione si merita un governo diverso”.

“Il Partito Democratico è per le vaccinazioni - ha concluso - proseguito Barbagallo - e per una migliore organizzazione del sistema vaccinale, proprio quello che è mancato in Sicilia tra ritardi, annunci, confusione, misure inadeguate e qualche scandalo”.

© Riproduzione riservata