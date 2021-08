Covid, scontro Cappellani-Razza: "L'assessore spalma i malati dimettendoli". "Lo querelo"

Potrebbe finire in tribunale la polemica innescata oggi fra il deputato del Pd, SantiCappellani, e l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

Cappellani accussa Razza di aver emesso un provvedimento che - accusa - «per sfuggire alla zona gialla obbliga i medici alla dimissione ospedaliera e al ricovero domiciliare per quei malati di Covid con il 92% di ossigenazione, il che vuol dire ancora infetti e in piena insufficienza respiratoria. Molti medici siciliani, in queste ore, si stanno ribellando. «Razza - prosegue - insomma vuole 'spalmare' i malati a casa loro. Di fronte ai medici che si stanno ribellando a questa follia spalmatoria, l’assessore Razza sta mandando gli ispettori. Bene. Chiederò nelle prossime ore al ministro Speranza di valutare la legittimità di questo provvedimento regionale e se sia il caso di mandare ispettori ministeriali a indagare sull'operato di questi ispettori regionali».

Ribatte Razza: «Ho letto la dichiarazione del deputato Cappellani. Ne risponderà davanti all’autorità giudiziaria se avrà la dignità di non mascherarsi dietro l’immunità parlamentare. Il documento sull'appropriatezza dei ricoveri è stato stilato dal Comitato tecnico scientifico e non dalla politica. Non si possono scrivere o dire volgarità senza sapere di cosa si parla».

