Incendi, il ministro Patuanelli in Sicilia: "Lo Stato è vicino"

"Come per la Sardegna, abbiamo deciso di recarci in Sicilia per incontrare i sindaci dei comuni più colpiti dagli incendi e le categorie produttive. Il governo vuole dimostrare estrema vicinanza ai territori, confermando che il governo non ha alcuna intenzione di lasciarli soli. Oggi è la conferma che lo Stato c'è e non vuole lasciare nessuno indietro". Lo dicono in una nota congiunta il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e il viceministro dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, che sono appena atterrati i a Palermo per incontrare i sindaci dei comuni più colpiti dagli incendi che hanno interessato in questi giorni l'Isola e per confrontatosi con le categorie produttive.

