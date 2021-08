Cappellani e Miceli (PD): "Messina contesta il green pass? Irresponsabile, si dimetta"

“Mentre la Sicilia è prima per contagi e ultima nei vaccini, l’assessore Regionale al Turismo Manlio Messina prende posizione sulla sua pagina Facebook contro il green pass". Lo dicono i deputati del Pd Carmelo Miceli e Santi Cappellani.

"Piuttosto che ammiccare, da politicante irresponsabile, a no vax e no pass - dicono -, Messina si ricordi che è uomo delle Istituzioni e che, in quanto tale, ha il dovere di contribuire alla gestione di questo momento difficile. E se proprio non riesce a farlo esortando tutti a vaccinarsi e a usare il green pass, lo faccia rassegnato le dimissioni e lasciano la carica a soggetti adeguati al ruolo e al momento”.

