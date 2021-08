Formazione professionale in Sicilia, pubblicati i decreti per i nuovi corsi: si parte a settembre

Sono stati pubblicati tutti i decreti di finanziamento per l'attivazione dei corsi di formazione professionale relativi all'Avviso 8: ne dà comunicazione l'assessorato regionale alla Formazione professionale.

"A settembre - spiega l'assessore Roberto Lagalla - potranno partire tutte le attività formative finanziate con l'Avviso 8. Sarà coinvolta una platea di circa 17 mila giovani e disoccupati siciliani che potranno intraprendere un percorso formativo professionalizzante. Inoltre, la procedura costituisce un'opportunità occupazionale per quei lavoratori del settore non ancora riassorbiti nel sistema che, grazie all'avvio dei corsi, potranno riprendere l'attività lavorativa".

"Si tratta - conclude l'esponente del governo Musumeci - di un risultato raggiunto grazie a un complesso lavoro che ha superato lunghi contenziosi e molteplici difficoltà".

Ad oggi, gli enti di formazione professionale hanno presentato progetti per un finanziamento totale di circa 120 milioni di euro. In provincia di Agrigento saranno avviati 111 corsi, 40 nel territorio provinciale di Caltanissetta, 215 nel Catanese, 61 nell'area di Enna, 178 in provincia di Messina, 357 nel Palermitano, 42 nel territorio di Ragusa, 43 a Siracusa e 117 nel Trapanese.

© Riproduzione riservata