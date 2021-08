L'allarme dei sindacati: musei regionali chiusi nei giorni festivi

Allarme dei sindacati su una possibile chiusura dei siti culturali nei giorni festivi per mancanza del personale. Già da domenica prossima, sostiene Cobas Codir, sindacato dei custodi dei beni culturali dell’isola, il rischio chiusura è elevato. Un problema noto agli uffici dell’assessorato che hanno già in programma una riunione per martedì. Del resto, il problema si è posto anche negli anni passati.

Le accuse contro la Regione sono di «immobilismo» nell’affrontare il tema dei turni notturni. «A tutt’oggi il personale - spiega il sindacato - non ha avuto ancora liquidato quanto spettante per le prestazioni regolarmente svolte lo scorso anno e previste dall’accordo sottoscritto tra amministrazione e sindacati il 16 ottobre 2020».

I dettagli della vicenda nell’articolo di Antonio Giordano sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata