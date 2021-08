Contrordine di Matteo Salvini, il leader della Lega in "missione" a Palermo: riunione con i dirigenti

Matteo Salvini sta incontrando a Palermo un ristretto gruppo di dirigenti della Lega, subito dopo è previsto un vertice allargato di partito e in serata è in programma una cena.

A portare il leader del Carroccio in Sicilia, nonostante i lavori parlamentari per la riforma Giustizia (e per i quali si era ipotizzato un rinvio della sua visita nell'Isola), è con molta probabilità la questione legata alla mancat ufficializzazione del passaggio di Luca Sammartino, recordman delle preferenze alle ultime elezioni, da Italia Viva alla Lega.

Un intoppo che è arrivato in concomitanza con una nuova grana giudiziaria per Sammartino: l’accusa della quale dovrà rispondere è di corruzione elettorale, senza l’aggravante mafiosa.

Il probabile ingresso del deputato regionale nella Lega si profila come uno tsunami sugli equilibri tra i partiti in Sicilia. Ma anche fra gli stessi leghisti non sono mancati i musi lunghi in questi giorni. La sua adesione, infatti, sarebbe stata trattata direttamente dai vertici romani: Salvini, Giorgetti e Calderoli, irritando il leader siciliano Nino Minardo, considerato in questo momento l’uomo della Lega per correre a Palazzo d’Orleans.

