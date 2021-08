Matteo Salvini a Palermo, sui social la foto con la birra Messina

Matteo Salvini a Palermo, oggi, per incontrare un ristretto gruppo di dirigenti della Lega, e subito dopo per prendere parte ad un vertice allargato di partito ma non manca l'occasione, come è solito fare, per un selfie che "ricordi" il luogo in cui si trova.

E così dopo la tanto discussa mascherina con l'immagine di Borsellino indossata in una sua recente visita nel capoluogo siciliano, ecco che questa volta ha deciso di farsi una foto con una bottiglia di birra Messina.

© Riproduzione riservata