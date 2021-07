Green pass e scuola, slitta la decisione sull'obbligo vaccinale dei prof: decreto rinviato

Sarà rinviata la discussione sul decreto che dovrebbe introdurre il green pass anche nelle scuole e per i trasporti. Slitta quindi anche la decisione sull’obbligo vaccinale per i professori. Secondo fonti governative, Draghi vuole far trascorrere un’altra settimana e analizzare l’andamento della curva epidemiologica.

Il rinvio è stato confermato da Palazzo Chigi in merito al colloquio, "proficuo e cordiale" fra il premier e il leader della Lega Salvini, durante il quale "sono stati affrontati temi collegati alla campagna vaccinale, al Green Pass e alle misure di contrasto al Covid-19".

Stamattina però il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha indicato la strada del governo: «A scuola si rientra a settembre in presenza», ha detto ai microfoni di The Breakfast Club su Radio Capital.

Secondo Costa «per centrare l’obiettivo non possiamo pensare a un ritorno tra i banchi senza personale scolastico vaccinato. Chi si oppone non ha il senso di comunità e deve capirlo. E se non riusciremo a convincerli, li obbligheremo».

