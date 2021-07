"Autostrada Messina-Catania groviera", la Lega: serve buon senso

"Ho voluto personalmente scrivere ai vertici dirigenziali del Consorzio autostrade siciliane poiché, tra le numerose criticità rilevate sull'A18 - e le altre due autostrade siciliane - alcune potrebbero essere facilmente evitate". Lo afferma Antonio Catalfamo capogruppo all'Ars per la Lega Sicilia per Salvini Premier.

"Secondo quanto ci riportano alcuni utenti infatti - aggiunge - i consueti lavori di scerbatura del bordo carreggiata potrebbero e dovrebbero essere fatti in orari e giornate più sostenibili in modo da non sovrapporsi ai già numerosi cantieri che minano la sicurezza e i tempi di percorrenza della stessa autostrada. Siamo nel pieno della stagione turistica e questi lavori di ordinaria amministrazione andavano svolti a maggio o a giugno, sicuramente non minando ulteriormente la già precaria situazione del traffico locale."

