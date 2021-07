Covid in Sicilia, Musumeci: "Pronti a un'eventuale nuova ondata, il vaccino è l'unica via"

«Siamo pronti a una eventuale replica, abbiamo altri 250 posti in terapia intensiva». Lo ha detto a TgCom24 Tour il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, riferendosi a una nuova fase della pandemia.

«Fin dal primo momento - ha aggiunto - ho seguito la linea del rigore, e il mio primo pensiero è cercare di proteggere almeno una vita umana, quella che potevo salvare con i provvedimenti che ho fatto. La linea del rigore regge, siamo pronti a eventuale replica. Speriamo, però, di poter stare finalmente in pace».

«Siamo stati i primi a istituire controlli negli aeroporti per chi viene da certe aree. La linea del rigore ha pagato. Il servizio sanitario regge, abbiamo creato oltre 250 posti in più di terapia intensiva. Dovesse esserci una replica della recrudescenza del virus noi siamo pronti, ma speriamo non ce ne sia bisogno e soprattutto periamo che tutti si vaccinino", ha aggiunto Musumeci.

«Ho fatto ieri il richiamo del vaccino con Astrazeneca, sono un po' frastornato ma debbo dire che non ci sono altri rimedi se vogliamo guardare al futuro con ottimismo», ha concluso il presidente regionale.

