Eutanasia, Marco Cappato in Sicilia per il referendum

Il comitato promotore del referendum eutanasia legale arriva in Sicilia insieme a Marco Cappato (Ass.Coscioni).

Questi gli appuntamenti:

Lunedì 26 luglio

- PALERMO: conferenza stampa alle ore 10 in via Generale Magliocco (altezza H&M), presso il tavolo di raccolta firme.

- TRAPANI: conferenza stampa alle ore 16 in piazza Municipio 1, presso il tavolo di raccolta firme.

Martedì 27 luglio

- AGRIGENTO: conferenza stampa alle ore 10 in Piazza Giglia (San Leone), presso il tavolo di raccolta firme.

- ENNA: conferenza stampa alle ore 15 presso Etoile Bar - Viale dell'Unità d'Italia, 57, al tavolo di raccolta firme.

- CATANIA: conferenza stampa alle ore 17 in Piazza Federico di Svevia - Castello Ursino, presso il tavolo di raccolta firme.

Mercoledì 28 luglio

- MARINA DI RAGUSA: conferenza stampa alle ore 10 in Piazza Duca degli Abruzzi, presso il tavolo di raccolta firme.

- MESSINA: alle 17.30 Marco Cappato chiuderà il tour siciliano a Messina dove prima di salire sul traghetto saluterà una delegazione del comitato promotore all'Imbarco traghetti C&T.

Sarà l'occasione - dicono gli organizzatori - per presentare, insieme agli attivisti e ai rappresentanti delle organizzazioni che aderiscono a livello locale al comitato promotore, gli aspetti politici del Referendum, che ad oggi ha già raccolto in Sicilia oltre 6mila firme e più di 170 mila in tutta Italia e la disponibilità di oltre 10.200 volontari e una rete di Sindaci, avvocati e autenticatori, affinché anche dalla Sicilia possa arrivare un contributo significativo al raggiungimento dell'obiettivo delle 500.000 firme autenticate e certificate da consegnare in Corte di Cassazione entro il 30 settembre.

