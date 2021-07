Green pass, Miccichè: "È una rottura, rischiamo di arrivare alla fantascienza"

"Il green pass è una rottura, che volete che vi dica". Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, a margine della presentazione di una mostra a Palazzo Reale a Palermo sul tema del green pass per l’accesso a tanti servizi, tra cui peraltro anche i musei.

"Mi ricordo quando vedevo i film di fantascienza, qua rischiamo di arrivarci - ha aggiunto il leader di Forza Italia in Sicilia - il giorno in cui cammineremo tutti coi chip e dovremo dimostrare di non avere una malattia passando sotto il metal detector, allora meglio fare esplodere questo mondo e farne un altro nuovo".

"La richiesta del generale Figliuolo mi sembra un po' curiosa, poi bisogna vedere se è vera o no. Per quello che viene scritto su di me, io sono abituato al fatto che forse è meglio verificare prima. Che ci sia stata questa frase - ha aggiunto il leader di Forza Italia in Sicilia - e questa volontà di Figliuolo di censire i vaccinati io credo che non sia vero. Vorrei prima verificare quanto detto realmente".

