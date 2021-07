Altre due zone rosse in Sicilia, adesso sono sei: ordinanza per Caltabellotta e Favara

Altre due nuove “zone rosse” in Sicilia. Si tratta di Caltabellotta e Favara, entrambe in provincia di Agrigento. Lo prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, dopo l’aumento considerevole di positivi al Covid.

Il provvedimento, varato a seguito delle note dell’Azienda sanitaria provinciale e dei sindaci dei due Comuni, sarà in vigore dal 22 al 29 luglio.

Le zone rosse in Sicilia diventano dunque sei. Caltabellotta e Favara si aggiungono a Gela, dove il provvedimento è scattato ieri, Riesi, Mazzarino e Piazza Armerina. Sulle nuove misure oggi è arrivato l'atto di accusa del sindaco di Gela Lucio Greco, secondo cui "più che pensare a nuove ordinanze, la prima cosa da fare è spingere affinché si arrivi ad una modifica della normativa che regolamenta, a livello nazionale, la proclamazione delle zone rosse. Non è più possibile basarsi solo sulla linea dei contagi: bisogna tenere conto, in primis, degli indici di ospedalizzazione".

