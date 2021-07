Più soldi ai sindaci siciliani, verso il voto beffa all'Ars

A vedere lievitare l’assegno mensile saranno più della metà dei sindaci siciliani, 210 su 390. Solo che per coprire questa spesa non sono previsti nuovi fondi: dunque i primi cittadini dovranno ritagliare i propri aumenti sacrificando altre spese pubbliche.

È così che la norma approvata senza tanto clamore in commissione Bilancio all’Ars, e pronta per il voto in aula, sta spaccando la stessa maggioranza di centrodestra - come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola -. Aprendo un caso sulla sostenibilità dei servizi ai cittadini.

L’aumento più consistente andrà ai sindaci dei 40 Comuni con meno di mille abitanti, che vedranno crescere il loro stipendio mensile di 497,35 euro arrivando a incassare 1.659 euro. Ai 101 sindaci dei Comuni che contano fra i mille e i 3 mila abitanti andrà un aumento mensile di 357,91 euro, che porta lo stipendio anche in questo caso a 1.659,38 euro. Infine, ai 69 primi cittadini di paesi che hanno fra i 3 mila e i 5 mila abitanti va un aumento di 390,45 euro, che porta il totale a 2.342,66 euro al mese.

Va detto che l’Ars sta provando a dare attuazione a una norma nazionale che però Roma aveva finanziato solo per le Regioni a statuto ordinario. La norma che l’Ars sta per approvare rende tutto obbligatorio.

