Ponte sullo Stretto, la Camera impegna il governo a trovare le risorse: i partiti si spaccano

La Camera approva un odg di Fdi che impegna il governo ad individuare le iniziative per individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile e veloce sullo Stretto di Messina. Ma i partiti si dividono.

"Con la riformulazione dell'odg approvata a Montecitorio - si sottolinea dalla Lega - nessuno potrà più provarci con soluzioni assurde tipo 'ponte a 3 campate', utili solo a far guadagnare tempo al fronte di una certa sinistra ideologizzata. Ora si invita il Governo ad adottare le iniziative per individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile e veloce sullo Stretto di Messina.

Una battaglia che la Lega propone da tempo per una infrastruttura necessaria per portare l'alta velocità in Sicilia, spiegano Alessandro Pagano (vice capogruppo), Edoardo Rixi (responsabile nazionale Infrastrutture) e Nino German. Pd e Leu hanno votato contro attirandosi le critiche di tutto il centrodestra, che ha votato sì compattamente.

I 5 stelle si sono spaccati al loro interno. Tanto da far parlare di caos pentastellato da parte di Fdi. Grande apprezzamento, con le parole del capogruppo Roberto Occhiuto a Stefania Prestigiacomo, da parte di Fi per l'iniziativa.

© Riproduzione riservata