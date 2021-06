Palermo, Salvini: "Da decenni Orlando e Pd dimenticano i cittadini"

"Presto tornerò a Palermo, per restituire diritti e dignità a tanti cittadini dimenticati da decenni da Orlando e dal Pd". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo "le denunce per la situazione di via Trapassi che è senza illuminazione pubblica da circa 40 anni", come si legge in una nota della Lega.

Le tante problematiche del capoluogo cominciano ad essere attenzionate anche a livello nazionale. Lunedì scorso alcuni rappresentanti di Italia Viva avevano effettuato un sopralluogo al cimitero dei Rotoli di Palermo dove ci sono mille bare accatastate senza sepoltura e venerdì il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone aveva presentato un'interrogazione ai ministri dell’Interno e della Difesa, Lamorgese e Guerini. Nell’atto parlamentare Faraone ha chiesto l’adozione di misure immediate per far fronte all’emergenza a partire dalla sepoltura delle bare nell’area di Ciaculli, già destinata a cimitero.

