Draghi: "Non illudiamoci, impariamo dallo scorso anno. Autunno banco di prova"

«Dobbiamo continuare con le vaccinazioni, ricercare chi ha più di 50 anni, se sono contrari a vaccinarsi cercare di convincerli perché sono i futuri e i presenti fragili. Siamo in un periodo in cui di nuovo tutto appare roseo ma non illudiamoci, cerchiamo di essere più preparati, dobbiamo imparare dall’esperienza e dalla lezione dell’anno scorso». Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante le replica alla Camera.

«Tutte le Regioni sono fondamentali per l’individuazione delle varianti - ha aggiunto - dobbiamo ricostruire l’apertura delle scuole. È una lezione che abbiamo imparato», ha aggiunto. «L'autunno sarà il banco di prova per il governo e per tutti. La fiducia cresce» ma «occorre continuare a far sì che cresca con politiche economiche adeguate ed essere prontissimi ad affrontare eventuali emergenza sanitarie. Siamo tutti consapevoli che la fiducia che c'è ora non è gratis. Occorre meritarsela e continuare a meritarsela».

