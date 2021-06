Regione Siciliana, ok parziale al rendiconto 2019: "Escluse alcune irregolarità"

Dalle Sezioni riunite per la Corte dei conti arriva il via libera al rendiconto per il 2019 della Regione siciliana con l’esclusione, tuttavia, di alcune componenti come «il conto del bilancio con il risultato di amministrazione dichiarato irregolare per il mancato accantonamento di 315 milioni del fondo contenzioso, il fondo rischi per la mancata istituzione di 102 milioni di euro, e la carenza di 34 milioni dal fondo dei crediti di dubbia esigibilità».

A leggere in aula il dispositivo il presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, Salvatore Pilato. Presenti anche il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao. «A causa delle irregolarità contabili che sono emerse - ha aggiunto Pilato - sono giudicate come irregolari lo stato patrimoniale e il conto economico».

