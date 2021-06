Gestione 118 in Sicilia, i sindacati: "Macchina ferma da tre anni, intervenga Razza"

“Chiediamo all’assessore Razza di intervenire immediatamente, vista la scadenza di mandato dell’attuale cda, con estrema sollecitudine. Confidiamo ancora una volta nel suo autorevole intervento al fine di far ripartire una macchina ferma da tre anni”. Lo chiedono in una nota in sindacati Cobas, Confintesa, Mud, Fials e Fsi-Usae che nei giorni scorsi hanno organizzato una manifestazione in piazza Parlamento a Palermo alla presenza di oltre mille soccorritori. Le sigle mantengono lo stato di agitazione alla luce delle mancate risposte del governo sui problemi della Seus, società che gestisce il 118.

Adesso i sindacati tornano all’attacco criticando anche quei deputati che in queste ore stanno difendendo la sua posizione, con una "dialettica calcistica". A tono rispondono le sigle della piattaforma sindacale assieme al Mud 118: "Restare a parametro zero? Parliamo di 100 mila euro l’anno per una presenza di un giorno ogni 10 giorni. Ci riserviamo di richiedere un apposita commissione d’inchiesta relativa all’iniziativa del presidente per l’innalzamento dei livelli".

Tra l'altro, ricordano i dirigenti sindacali del "l'attuale piattaforma di contrattazione integrata proposta dall'Azienda, neppure menziona nel paragrafo relativo ai livelli gli autisti-soccorritori, che lavorano a bordo delle ambulanze del 118. Ricordiamo che lo sciopero dello scorso 3 giugno è stato espressione di malumori e preoccupazioni di circa 1.600 dipendenti che hanno aderito e che attendono risposte certe da parte delle istituzioni regionali. Non solo limitati ai processi aziendali, ma di riforma dell'intero sistema dell'emergenza urgenza, oltre ai problemi mai risolti su cui attendiamo chiarezza. Se necessario saremo pronti a ridiscendere in piazza".

