Il ministro Speranza si è vaccinato e pubblica foto sui social: "Grazie al mio medico di famiglia"

«Grazie al mio medico di famiglia che oggi, nel suo studio, mi ha somministrato la prima dose di vaccino» Così in un post su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.

Oggi, il ministro, partecipando a un convegno organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, ha ribadito l'importanza della vaccinazione per la ripartenza del Paese. «A cavallo tra la sfida del Covid e quella di riforma e rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, c'è la necessità di un grande Patto Paese».

«Siamo in una fase che presenta caratteristiche interessanti e sfidanti, dobbiamo necessariamente tenere insieme due indirizzi fondamentali, da una parte c'è la lotta alla pandemia e dall’altra la programmazione di una nuova stagione per il Servizio sanitario Nazionale. Il quadro epidemiologico attuale è migliore rispetto ai mesi scorsi, abbiamo superato 43 milioni di somministrazione di vaccini, 1 italiano su 2 ha ricevuto la prima dose, siamo nella condizione di pianificare una gestione diversa della circolazione del virus che, con cautela, ci sta consentendo un percorso di ripartenza graduale e non dobbiamo sprecare questa lezione», ha aggiunto.

