Movimento 5 Stelle, la piattaforma SkyVote sarà l'erede di Rousseau

L'erede della piattaforma Rousseau si chiama SkyVote, ed è sviluppata interamente da Multicast srl, azienda italiana di sviluppo software e servizi per la sicurezza informatica nata nel 2004. L'annuncio della nuova piattaforma sarà probabilmente oggetto, questa sera, della congiunta dei gruppi M5S convocata alle 21.

Multicast srl, si legge in una nota dell'azienda, "non detiene i dati degli utenti, né questi saranno registrati. I dati degli iscritti al M5s saranno solo utilizzati temporaneamente per l'identificazione da parte dei nostri sistemi nel momento in cui gli elettori si collegheranno al sistema di voto".

"Relativamente ad alcune notizie di stampa circolate in questi giorni, si ritiene necessario specificare che le soluzioni SkyVote non hanno nessuna relazione con framework o altre piattaforme, per esempio Odoo o altre open source o commerciali. Inoltre il marchio, i software e i servizi SkyVote non hanno nessuna relazione con la società Isa srl o altre società o partiti politici, ma sono di esclusiva proprietà di Multicast srl. La natura del rapporto con il M5s è esclusivamente professionale e in nessun caso riconducibile a questioni di appartenenza politica", spiega sempre l’azienda, che ha sede a Roma.

"Le soluzioni SkyVote si rivolgono ad una platea vasta e con esigenze di performance, privacy e garanzia di inviolabilità estremamente elevate. Per questo ad oggi SkyVote Cloud è tra le piattaforme per il voto elettronico più utilizzate in Italia. Attraverso tali piattaforme, infatti, negli ultimi anni, hanno votato oltre un milione di aventi diritto tra professionisti e cittadini", sottolinea la Multicast che, relativamente alla sicurezza dei dati degli iscritti rimarca: i dati sono "cancellati in modo definitivo alla conclusione delle operazioni di voto che saranno completamente anonime ed immodificabili".

