Stop all'ingresso in Italia anche dallo Sri Lanka: nuova ordinanza di Speranza

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che proroga di 15 giorni le misure di contenimento relative agli arrivi dai Paesi europei. Nella stessa ordinanza si estendono le misure di divieto di ingresso, previste per India e Bangladesh, anche allo Sri Lanka. Il rientro da questi Paesi sarà consentito solo a chi ha cittadinanza italiana.

«Non c'entra la variante indiana (di cui sappiamo poco) quanto la diffusione incontrollata del virus in India. Giustissimo chiudere i voli ma se - come accaduto a febbraio 2020 dalla Cina - i passeggeri arrivano in Italia passando per Amsterdam è inutile», scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, commentando la notizia del volo dall’India atterrato ieri sera a Fiumicino con il 9% dei passeggeri positivi.

