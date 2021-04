Vaccino AstraZeneca, Musumeci: "Con l'Open Day la Sicilia ha superato la diffidenza"

"Sono convintissimo del successo della nostra iniziativa. Da 1.400 persone di venerdì scorso a 9.800 con l'Open day. Abbiamo quadruplicato una quantità di vaccino verso il quale i siciliani avevano mostrato per diverse ragioni una certa diffidenza. Tutto questo ha superato la diffidenza che interessava larghe fasce della popolazione". Lo ha detto, in merito all’Open day riservato agli over 60 con AstraZeneca, il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, partecipando a "Oggi è un altro giorno" su Raiuno.

"Abbiamo superato la fase della preoccupazione e dobbiamo puntare al massimo a questa opera di somministrazione del vaccino", ha aggiunto. Riferendosi agli ultimi sviluppi dell’inchiesta sulla presunta falsificazione dei dati relativi alla pandemia, che vede indagato Ruggero Razza, assessore alla salute che ha dovuto dimettersi dall’incarico, Musumeci spiega: "Razza - ha proseguito Musumeci - ha dato lezione di rispetto e civiltà, dimettendosi in una terra in cui si resta incollati alla sedia anche con una sentenza di condanna. Lasciamo dire alla magistratura se ha alterato i dati ma i fatti ci daranno ragione".

La Sicilia si prepara a "una estate intensa", ma non è ancora chiaro quale scenario la pandemia presenterà già a partire dal prossimo 26 aprile, quando sul territorio nazionale cominceranno le prime riaperture. "Guardiamo ai dati della giornata", dice Musumeci precisando di non poter sapere quali saranno i dati del contagio dei prossimi giorni.

Mozione di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza? "Non sono parlamentare nazionale, non mi esprimo perchè non ho valutazioni per adottare una scelta. Per quel che riguarda i rapporti con la Sicilia abbiamo individuato una condotta di tipo istituzionale e improntata alla collaborazione. Ho lavorato bene con Speranza".

© Riproduzione riservata