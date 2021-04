Altri 6 comuni siciliani in zona rossa, ora sono 116: ordinanza di Musumeci, l'Isola è sempre più blindata

La Sicilia ormai è sempre più rossa. E domani si assegnano i nuovi colori per le regioni. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha infatti firmato l'ordinanza che istituisce altre sei “zone rosse” nell'Isola, nuove aree “blindate” a causa dell’aumento dei contagi del Covid-19.

Si tratta dei Comuni di Acireale, in provincia di Catania; Carlentini e Lentini, nel Siracusano; Marianopoli e Resuttano, in provincia di Caltanissetta; Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino.

Il provvedimento, richiesto dai sindaci dopo le relazioni delle Asp, entrerà in vigore sabato 17 per cessare l’efficacia mercoledì 28 aprile. Con le sei nuove zone rosse, in Sicilia sono ora 116 i Comuni dove sono in vigore le massime restrizioni.

© Riproduzione riservata