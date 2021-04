Musumeci: "Vado avanti, ho una tenacia inimmaginabile. Interim alla Sanità? Non sarà breve"

Fuoco amico? Lo amareggia ma non lo spaventa. Nonostante le fratture nella maggioranza il presidente della Regione Nello Musumeci in una intervista di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia, annuncia i progetti a breve e lungo termine. A cominciare dalla lotta al Covid, che lo vedrà impegnato in prima linea visto che una sostituzione del dimissionario Razza non è all’orizzonte, e dall’emergenza rifiuti che lo ha spinto a rompere gli indugi annunciando “presto” un bando per realizzare un termovalorizzatore.

Il presidente della Regione, in sostanza, non si farà da parte, neppure in vista della ricandidatura per Palazzo d’Orleans. “Il fuoco amico non è una novità per me. Certo, provo qualche amarezza, questo sì. E poi, è risaputo: la gratitudine è sempre il sentimento della vigilia. Ma vado avanti. Ho una tenacia inimmaginabile”.

Negli ultimi giorni sono piovute critiche sulla sua scelta di assumere l’interim alla Sanità e di varare la zona rossa in provincia di Palermo. Ma l’interim non finirà a breve. “Non credo sia questione di domani. E comunque non mi pare sia il primo problema della gente. Mi impegna tanto, è vero, ma la macchina va avanti senza soste. Davvero, non so quanto durerà”.

