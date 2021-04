Avvocati: il ministro Cartabia firma il decreto, esami al via il 20 maggio

Il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato ieri sera il decreto ministeriale che fissa al 20 maggio l’inizio delle prove per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, durante l’emergenza sanitaria.

Ne dà notizia il ministero con una nota, spiegando che sono stati anche nominati i 1.500 membri delle sottocommissioni esaminatrici, tra avvocati, docenti universitari e magistrati. "È stato un grande sforzo collettivo e un bellissimo esempio di unità, nell’interesse dei nostri giovani", ha detto la Cartabia, dopo la firma del decreto ministeriale.

"Abbiamo voluto consentire a così tanti giovani di non rinviare oltre un appuntamento così importante e atteso per la loro vita. Questo obiettivo è stato raggiunto con un grande sforzo organizzativo del ministero, dell’avvocatura, della magistratura e del mondo accademico; ma questo traguardo è stato possibile soprattutto grazie a tutte le forze politiche, che hanno dato prova di saper trovare punti di convergenza, nell’interesse dei giovani, in questo momento così complesso di pandemia. E con grande velocità hanno portato a compimento l’iter parlamentare", conclude il ministro.

