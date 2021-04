Assunzioni nella Pubblica amministrazione, il piano di Brunetta per 500mila ingressi in 5 anni

Assunzioni nella pubblica amministrazione: sembrerebbe la volta buona, stando al piano del ministro Renato Brunetta. "Il nostro obiettivo è di garantire innanzitutto il turn over fisiologico: almeno 500mila ingressi per 5 anni, 100 mila l’anno, pari al numero di dipendenti pubblici che andranno in pensione secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato - ha detto Brunetta a "Il Messaggero" -. Poi bisogna ragionare selettivamente sui settori che si sono maggiormente impoveriti negli ultimi 10 anni".

Il ministro ha spiegato che si guarderà "soprattutto alla sanità e agli enti locali. Qui il turnover potrà arrivare anche al 120%. Infine, ci saranno le alte professionalità tecniche da reclutare in via straordinaria per l’attuazione dei progetti del Recovery Plan con contratti a tempo determinato".

È presto per dire di quanti contratti si parla, perché "dipenderà soprattutto dai progetti", ma spiega che "le procedure saranno rapide" e "ci sarà un portale del reclutamento, una piattaforma a cui potranno rivolgersi le amministrazioni centrali e locali per simulare e prevedere lo stato del proprio fabbisogno professionale e per gestire le procedure concorsuali. Valorizzeremo dottorati, iscritti agli ordini professionali e ai centri di alta formazione. Sono assunzioni che si possono fare in 15 giorni. I contratti dureranno 5 anni, il tempo del Recovery".

Il ministro conclude con una promessa: "Ridare ai dipendenti pubblici l’orgoglio e l’onore di far parte della Pubblica amministrazione. Essere dipendenti pubblici significa fare l'interesse del Paese".

