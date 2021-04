Coronavirus, Rezza: "Soffriamo ancora ma siamo al giro di boa. Ne usciremo grazie ai vaccini"

Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute parla della situazione del virus in Italia in un’intervista al Corriere della Sera e incoraggia: "Grazie ai vaccini ne usciremo". Le terapie intensive piene erano attese, spiega: "Prima aumenta l’Rt, poi l'incidenza dei casi, poi l’occupazione dei posti letto ospedalieri e infine, purtroppo, c'è la crescita dei decessi. Siamo al giro di boa. Ora il sistema sanitario sta soffrendo e sconta l’accumulo dei casi nelle scorse settimane", afferma.

Aprile sarà ancora un mese di restrizioni, avverte Rezza, ma si vede la luce in fondo al tunnel: "Ai tre vaccini ora disponibili, a metà aprile si aggiungerà il quarto e a ridosso dell’estate altri due". Quindi chiede agli italiani "ancora un sacrificio per alcune settimane". Sul vaccino AstraZeneca "gli inglesi hanno dimostrato che i benefici sono nettamente superiori ai rischi. Però gli eventi avversi rari di trombosi che hanno indotto altri Paesi a interrompere le vaccinazioni sotto i 55-60 anni non vanno sottovalutati. Dipende dall’agenzia europea Ema. Se dovesse pronunciarsi in modo diverso, Aifa ne prenderebbe atto", risponde.

