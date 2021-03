Sanità nella bufera in Sicilia, Musumeci: "Fiducia in Razza". Ma l'opposizione chiede dimissioni

L'inchiesta sulla Sanità in Sicilia scuote tutta la Regione. "Ho letto le agenzie, inutile dire che in questi casi si resta sorpresi. Noi le zone rosse le abbiamo anticipate non nascoste: è storia. Ma bisogna avere rispetto per la magistratura, ho fiducia nell'assessore Ruggero Razza, se fosse responsabile da solo adotterebbe le decisioni consequenziali. Bisogna essere sereni e fiduciosi, sono convinto che la verità emergerà prestissimo".

Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, commenta a Omnibus su La7, l'inchiesta che ha portato ad arresti per alterazione dei dati su tamponi e positivi trasmessi all'Iss in cui è coinvolto come indagato, l'assessore alla Salute Razza.

"Siamo stati noi a chiedere la zona rossa - aggiunge Musumeci -. E' facile in questo momento fare ricostruzioni. Intanto abbiamo il dovere di chiederci, perché? A cosa serviva? Quale gara dovevamo vincere? Quale premio avremmo ottenuto, soprattutto nella prima fase? Se noi eravamo i primi a chiedere le misure di restrizione, se io stesso insieme all'assessore Razza abbiamo chiesto al governo nazionale due settimane di zona rossa quando tutta Italia faceva il possibile per rimanere in zona arancione. Ecco perché sono tranquillo, sono certo che la magistratura farà luce".

Opposizioni subito all'attacco: "Chiediamo le immediate dimissioni dell'assessore alla Salute, Ruggero Razza - dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo -. L'immagine della sanità siciliana, in un momento così complicato, non può essere affidata ad un assessore che ne ha già combinate di tutti i colori". E ancora: "I dati falsi e truccati emersi dalle indagini sono la punta di un iceberg di un sistema marcio e malato. Il Pd - prosegue Barbagallo - aveva già messo in evidenza le storture della Sanità siciliana con la mozione di sfiducia presentata all'Ars nei mesi scorsi e bocciata da una maggioranza pronta solo ad eseguire gli ordini del capo. Questa volta la politica era arrivata prima dei magistrati ma - conclude - di fronte ai fatti di oggi Musumeci non ha scelta: Razza non può restare un minuto di più".

All'attacco anche M5s: "Restiamo sgomenti nell'apprendere dello scandalo che ha coinvolto l'assessore alla salute della Regione Siciliana e di come, secondo le accuse, si possa esser giocato sulla salute dei siciliani falsificando i dati dei contagi da Covid-19. È l'ulteriore disastro della gestione dell'emergenza che certifica il fallimento dell'amministrazione Musumeci in Sicilia". Lo affermano i deputati nazionali Roberta Alaimo, Valentina D'Orso e Adriano Varrica, insieme con il senatore del Movimento 5 Stelle, Steni Di Piazza. "Ove gli esiti dell'indagine dovessero confermare la responsabilità dell'assessore Razza e dei dirigenti e funzionari regionali coinvolti, si tratterebbe di un fatto di una gravità inaudita - affermano i cinquestelle - Nell'attesa che la magistratura accerti i fatti, però, è necessario ed opportuno che Razza si dimetta, senza perdere un attimo di tempo".

Si unisce al coro anche Leu: "Le parole dell'assessore regionale alla Salute siciliano sono vergognose. Si accertino immediatamente le responsabilità sulla vicenda dati falsi sui decessi per Covid in Sicilia, che vede indagati l'assessore Razza e la dirigente Di Liberti. L'assessore si dimetta immediatamente e si valuti il commissariamento della sanità siciliana. La politica, arriva dopo la magistratura, peccato". Lo afferma il senatore di LeU Francesco Laforgia.

Lo scorso novembre la sanità nell'Isola era finita nella bufera per un altro caso, l'audio del direttore generale del dipartimento Salute Mario La Rocca inviato ai manager nel giorno nel quale la Sicilia diventava zona arancione, con il rischio di diventare rossa. "Non sento c... perché oggi faranno le valutazioni (dal ministero) e in funzione dei posti letto in terapia intensiva decideranno in quale fascia la Sicilia risiede". Quel messaggio audio, che non è collegato all'indagine che ha portato agli arresti di oggi nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura di Trapani, suscitò polemiche. In quei giorni c'era incertezza sui numeri delle terapie intensive realmente disponibili. Nella chat La Rocca con toni perentori incalzava: "Appena stasera ci chiudono, ognuno sarà responsabile di quello che la Sicilia subirà in termini di restrizioni".

Si scatenarono le polemiche da più parti e il ministero della Salute decise l'invio di personale tecnico e carabinieri del Nas in Sicilia per fare luce sulla vicenda dei numeri. "Ero incavolato, dicevo ai manager di ospedali e Asp che dovevano applicare il piano della Regione destinando posti letto ai malati Covid ma non lo facevano - precisò dopo Mario La Rocca - non avevano gli attributi per imporsi su alcuni medici: perché ci sono medici che si stanno sacrificando dando l'anima in questa emergenza e ci sono quelli che invece non vogliono occuparsi di questi malati per poter continuare a gestire pazienti in intramoenia".

© Riproduzione riservata