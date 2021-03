Turismo in Sicilia, Musumeci: "Sì al passaporto vaccinale, cominciamo dalle isole minori"

Vaccini e sostegni economici per risollevare il turismo in Sicilia ed in particolare delle isole minore. È uno degli obiettivi del presidente della Regione, Nello Musumeci che partecipando a "Oggi è un altro giorno" su Raiuno, ha sottolineato l'importanza di potere rendere le isole minori delle zone covid-free.

"L'isola - ha detto il governatore siciliana - di per sè rappresenta un luogo meno esposto alla pandemia e c'è bisogno di iniziare a lavorare prima che si entri nella stagione vera e propria. Stiamo aspettando che dal commissario nazionale si possa iniziare a somministrare i vaccini nelle isole minori. Per noi è importante iniziare dal settore turistico".

Un progetto esposto anche a Francesco Paolo Figliuolo, il commissario per l'emergenza Covid, nella sua visita di sabato scorso a Messina e Catania, nel corso della quale ha incontrato anche Musumeci: "Il passaporto vaccinale? Ottima idea, abbiamo una strategia che vorremmo mettere in atto a proposito delle isole minori. Ne abbiamo parlato con il generale Figliuolo che è venuto a trovarci in Sicilia e vorremmo cominciare con la somministrazione del vaccino sia agli abitanti che agli operatori turistici".

Ma l'aspetto sanitario non è l'unico da tenere sotto controllo. Gli operatori del turismo, da un anno ormai, sono fra i più penalizzati: i viaggi e le prenotazioni sono praticamente annullate, se si esclude la breve parentesi della scorsa estate, in cui comunque la maggior parte dei viaggiatori si è spostato poco dalla propria regione. "Per noi - dice Musumeci - è importante che il settore turistico riparta. Chiederò a Draghi, tra le altre cose, di potere accelerare la corresponsione dei benefici e dei sostegni, perché il tessuto imprenditoriale soprattutto nel sud è in ginocchio".

