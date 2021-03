Il viceministro Bellanova e il senatore Faraone visitano l'aeroporto di Trapani

"Due anni fa avevamo fatto un giro e ci aveva sconfortato la desolazione dei luoghi. Passeggeri zero, un deserto. Ci siamo tornati oggi con Teresa Bellanova all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi. Ad accoglierci il presidente di Airgest Salvatore Ombra che ci dà subito una bella notizia. Numeri che inorgogliscono Italia Viva". Così il presidente dei senatori di Italia Viva che stamattina si è recato con la viceministra delle Infrastrutture allo scalo trapanese.

"Con il nostro emendamento - ha aggiunto - che è passato in Senato, a prima firma Renzi, quella mia e quella della senatrice Valeria Sudano, le tariffe sociali, da e verso la Sicilia, hanno dato oltre a fare risparmiare i cittadini, una spinta in più ad uno scalo che è un gioiellino e che, con la continuità territoriale, che entrerà a regime nei prossimi anni, e con la fine di questa maledetta pandemia, potrà essere protagonista nel sistema dei trasporti in Sicilia. Queste sono le battaglie per cui vale la pena impegnarsi".

