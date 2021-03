Quando parla Mario Draghi? Oggi la cabina di regia per il nuovo decreto Covid

Quando parla Mario Draghi? Tanti italiani se lo chiedono, in attesa di conoscere i prossimi provvedimenti del governo. Ed è oggi il giorno decisivo per il decreto Covid con le nuove misure che entreranno in vigore dopo il 6 aprile, giorno di scadenza dell'attuale provvedimento.

La cabina di regia del premier Draghi con i ministri è stata convocata per le 12 e successivamente, intorno alle 14, parlerà lo stesso presidente del Consiglio nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

L'appuntamento potrà essere seguito anche qui, su Gds.it. Le immagini saranno messe a disposizione dalla Rai e sui canali della Presidenza del Consiglio. Il governo sta valutando l'ipotesi di prolungare le attuali misure con zone rosse e arancioni fino ai primi di maggio, ma un dibattito è in corso tra i ministri. Infatti c'è anche chi chiede misure più leggere nelle regioni dove la curva epidemiologica mostrerà una discesa dopo Pasqua. Si punta per esempio a consentire una fascia gialla "rafforzata" che consenta l’apertura dei locali a pranzo.

