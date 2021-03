Speranza: "I pediatri vaccineranno anche i genitori dei bimbi fragili"

«I pediatri saranno in prima linea anche nella campagna di vaccinazione, a partire dai genitori dei bambini più fragili». È quanto ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza che ha partecipato stamattina al congresso della Federazione Italiana Medici Pediatri.

«Prossimità è la parola chiave per la riforma del Servizio Sanitario Nazionale. In quest’ottica è fondamentale l’impegno di chi, sui nostri territori, si prende cura dei più piccoli» ha scritto il ministro in un post su Fb dove riferisce della sua partecipazione al congresso.

«Non dobbiamo sprecare questa crisi - ha continuato il ministro -. Dobbiamo investire e cambiare il nostro sistema sanitario nazionale. Oggi l’Europa ci fornisce gli strumenti, ci sono i fondi del recovery. Dobbiamo quindi rafforzare il servizio sanitario frutto di una grande impresa collettiva».

«Dobbiamo parlarci e individuare soluzioni appropriate. La crisi - ha aggiunto Speranza - ci ha fatto male. Ma ora, la consapevolezza di chi ha delle responsabilità è quella di trasformare la crisi in occasione. La crisi ha investito tutto il mondo ed è dura resistere e combattere. Adesso la sfida è trasformare questa crisi in una opportunità».

Speranza ha sottolineato che «oggi le persone sono consapevoli, molto più di prima e il nostro Servizio Sanitario Nazionale è davvero la cosa più preziosa che abbiamo. Oggi ci sono le condizioni per renderlo più forte e per rendere il nostro Paese più capace di rispettare il mandato dell’articolo 32 della nostra costituzione».

