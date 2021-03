Finanziaria, ok al sostegno delle spese per il trasporto dei docenti nelle isole minori

Approvato in Aula un emendamento, proposto da Attiva Sicilia, alla legge di Stabilità regionale che autorizza l’assessore regionale dell’Istruzione e formazione professionale a raddoppiare i valori economici per il finanziamento destinato agli istituti scolastici delle isole minori.

“Con questo emendamento – spiega Angela Foti, vicepresidente dell’Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia – si permetterà anche di sostenere le spese per il trasporto marittimo per il personale in servizio presso i plessi scolastici delle isole minori siciliane, in modo da andare incontro al personale docente e non docente che lavora nelle isole”.

