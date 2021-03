Regione Siciliana, pronta la Finanziaria: arrivano pure le stabilizzazioni

Ci sono le stabilizzazioni degli oltre 4.500 Asu e le selezioni per laureati in Ingegneria, Giurisprudenza ed Economia da impiegare nei Comuni. Ma anche 62 milioni di euro di bandi per gli agricoltori e due milioni per le cure salvavita per malattie pediatriche.

Nella manovra finanziaria della Regione Siciliana - scrive Salvatore Fazio sul Giornale di Sicilia in edicola - sono stati inseriti i provvedimenti più svariati. Adesso però tutto dovrà passare al vaglio dell’aula. La manovra è stata approvata ieri in commissione Bilancio dell’Ars.

Bilancio e legge di stabilità saranno incardinati a sala d’Ercole domani: l’aula è convocata alle 17.

