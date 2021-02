Armao: "Confronto con Gelmini su variazioni di bilancio"

"Nel rispetto del principio di leale collaborazione, a breve riprenderemo il confronto (già avviato nei giorni scorsi) con il ministro degli Affari regionali Maria Stella Gelmini per superare l'impugnativa del Consiglio dei ministri - per alcuni profili meramente formali e residuali - su alcune norme contenute ne lla legge regionale 33/2020: ' Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020/2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario'". Lo annuncia il vicepresidente della Regione e assessore all'Economia, Gaetano Armao.

"Con il ministero dell’Economia e il ministro degli Affari regionali sono già stati superati quasi tutti i rilievi - ha aggiunto -, tanto che lo stesso Mef ha ritenuto ampiamente dimostrata la sussistenza delle coperture contenute nella manovra. Rimane solo una presunta questione sul profilo dell’annualità sulla quale il ministero ha insistito, nonostante la sussistenza di identici precedenti (risalenti al 2015 e in particolare alla legge 31) che non portarono all’impugnativa. In ogni caso valutazioni più puntuali potranno essere operate solo allorché si conosceranno in dettaglio i motivi dell’impugnativa".

