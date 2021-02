Scuola e caos vaccini per i docenti, i sindacati: "Si faccia chiarezza"

E' ancora caos vaccini nella scuola in Sicilia. Dopo il momentaneo stop alla vaccinazione dei docenti in Sicilia, a causa di un ritardo nella consegna degli elenchi da parte del ministero, così come ha riportato Giacinto Pipitone oggi sul Giornale di Sicilia in edicola, "stamattina - dice Francesca Bellia, segretaria della Cisl Scuola Sicilia - era stato diffuso sui social e gruppi WhatsApp dei docenti un link dell’assessorato regionale alla Salute utile per la pre-adesione vaccino COVID-19 per il personale scolastico; in poche ore migliaia di lavoratori, appresa la notizia, hanno proceduto autonomamente alla registrazione e non su indicazioni istituzionali, ed alle ore 11 lo stesso link è stato poi bloccato e limitato al solo personale universitario".

"Dal 14 di fatto sarebbe partita la fase due delle vaccinazioni. Per la Sicilia la Scuola resta al palo. E’ scandaloso ciò che sta avvenendo da giorni, e in queste ore nella nostra Regione - aggiunge Bellia - Dalle informazioni non ufficiali registriamo stop e rinvii. Non esiste una cabina di regia, mancano ancora i criteri e le modalità condivise che devono portare oltre 75 mila lavoratori della scuola siciliana alla vaccinazione. Adesso il ritardo è diventato cronico - prosegue - Avere lanciato a Palermo una campagna mediatica seppur simbolica della vaccinazione del personale scolastico giorno 14, ha prodotto inutili aspettative e attese. L’episodio del link di stamani, è stato un ulteriore atto che lascia i lavoratori della Scuola nel disorientamento generale, soprattutto i lavoratori più esposti (insegnati della scuola dell’infanzia, insegnati di sostegno)".

"Il mondo della scuola è in subbuglio. Chiediamo un’informazione chiara e univoca sulle procedure per le vaccinazione". Ha aggiunto il segretario Flc Cgil Palermo Fabio Cirino, che in queste ore sta registrando le richieste del personale del mondo della scuola, che preme alla ricerca di informazioni certe. "Mentre si parla di una regia nazionale per il mondo della scuola dove prenotare le vaccinazioni, ci sono a Palermo docenti che compilano in queste ore schede di pre adesione al vaccino Covid 19 nel sito dell’assessorato alla Salute - aggiunge Fabio Cirino -. Il mondo della scuola è disorientato. Dopo il lancio della campagna vaccinale una settimana fa, improvvisamente interrotta, si rincorrono voci di tutti i tipi sulla prossima ripartenza e sulle modalità e regnano solo incertezza e caos. Soprattutto sugli elenchi delle persone da vaccinare, inizialmente forniti in sede locale".

"Quello che chiediamo alle autorità, agli assessori regionale all’Istruzione e alla Sanità sono solo indicazioni chiare su come muoversi - prosegue Cirino - La gente ha capito che l’unica strada per ritornare alla vita normale sono i vaccini. Comprendiamo bene che il problema principale è il reperimento delle dosi, la nostra non vuole essere una critica all’organizzazione. Ma almeno vengano date informazioni certe sulle modalità di espletamento delle vaccinazioni. Si verrà chiamati? Bisogna compilare una pre-adesione? Non comprendiamo altrimenti l’esistenza di questo link della Regione da compilare se poi gli elenchi li manderà il ministero. Serve una ricetta unica per tutti. Adesso - aggiunge -, è arrivata l’ultima circolare del capo Dipartimento del ministero dell’Istruzione, Giovanni Boda, dove si dice che il piano vaccinazioni è gestito a livello nazionale e che i dati necessari per predisporre gli elenchi verranno acquisiti dall’Anagrafe nazionale degli assistiti del sistema Tessera sanitaria attraverso le amministrazioni regionali. Intanto è già partita la campagna per la vaccinazione di forze dell’ordine, amministrativi e universitari".

Anche la Federazione Gilda-Unams Sicilia è sulla stessa linea: “Il mondo della scuola non può rimanere nell’incertezza per quanto riguarda la vaccinazione anti-Covid: chiediamo più attenzione per tutto il personale che è tornato in classe e al quale era stato promesso un rientro in sicurezza proprio con la campagna vaccinale come base di partenza”, dice la coordinatrice regionale Federazione Gilda-Unams Sicilia Loredana Lo Re. “Incertezza e confusione – prosegue Lo Re – in periodo di pandemia sono ancora più dannose, per questo chiediamo informazioni chiare. Le decisioni sulla campagna vaccinale per docenti e personale non possono essere più rinviate e soprattutto sia chiaro che se si parte con un piano questo deve riguardare tutti, sia chi è di ruolo che i precari”.

