Salvini: "No alla zona rossa nazionale, riaprire i ristoranti la sera dove possibile"

Riaprire i ristoranti la sera, laddove possibile, e permettere a palestre, piscine e teatri di tornare operativi, ma in sicurezza. È quanto chiede al nuovo governo il leader della Lega Matteo Salvini, "Sono d'accordo con i sindaci e con l'Anci: dove la situazione sanitaria è sotto controllo e rispettando i protocolli di sicurezza, i ristoranti devono poter lavorare anche la sera. Se la legge permette di pranzare in tranquillità e sicurezza alle 13, deve permetterlo anche alle 20", dichiara Salvini.

"Con estrema cautela e prudenza, ma serve un graduale ritorno alla vita, riaprendo in sicurezza, palestre, piscine, teatri e oratori, altrimenti i danni anche mentali oltre che economici rischiano di essere devastanti", aggiunge intervenendo alla trasmissione 'Aria Pulita' su Italia7Gold.

Il leader del Carroccio si dice inoltre contrario all'ipotesi di una zona rossa nazionale: "Non ha senso - dice parlando a Radio 24 -, si deve intervenire su zone rosse a livello comunale o provinciale e occorre un cambio di passo nella comunicazione da parte dei virologi e dei tecnici per evitare confusione e messaggi contraddittori". E rispondendo anche ad una domanda su Arcuri: "Lascio giudicare chi ascolta - dice -, il presidente Draghi ha ben chiara la situazione e penso che sarà lui a segnare il cambio di passo. Gli italiani chiedono serietà e univocità di informazione, non spettacolarizzazione o addirittura terrorismo mediatico".

