Gli industriali siciliani scrivono a Musumeci: "Pierobon ha lavorato bene"

Confindustria Cisambiente, che rappresenta più di seicento aziende del settore ecologia e ambiente, si schiera al fianco dell'assessore all'Energia della Regione Siciliana Alberto Pierobon, che sembra sempre più vicino all'addio alla giunta Musumeci.

In una lettera inviata al governatore, Confindustria Cisambiente ricorda gli "anni di collaborazione fattiva" trascorsi con Pierobon e i "passi avanti importanti" fatti con l'attuale assessore in materia di rifiuti. Tra questi vengono citati la riforma degli ex Ato e la definizione del Piano regionale dei rifiuti. "Traguardi importanti - si legge nella lettera - che allontanano la Sicilia dallo spettro dell'emergenza rifiuti".

Confindustria Cisambiente, inoltre, sottolinea di avere "apprezzato" il "piglio pragmatico" di Pierobon il quale, nonostante la mancanza cronica di impianti, "ha evitato di consegnare ai tanti turisti estivi un'immagine della Sicilia sommersa dai rifiuti".

L'associazione degli industriali, infine, giudica "pregevole" il lavoro svolto finora da Pierobon e conclude la lettera rivolgendosi a Musumeci e "confidando - si legge - nella sua sensibilita'".

© Riproduzione riservata