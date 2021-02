Regione, stop a Pierobon: fumata nera sul rimpasto

Stop al mini-rimpasto nella giunta regionale: è ferma al momento la sostituzione dell'assessore Alberto Pierobon. L’Udc ha infatti chiesto più tempo per dare una risposta alla richiesta del presidente della Regione.

Musumeci - riporta un articolo di Antonio Giordano sul Giornale di Sicilia di oggi - vorrebbe inserire una donna, considerato anche il ricorso al Tar presentato dal Pd contro i decreti di nomina degli assessori Marco Zambuto e Toni Scilla e che contesta l'assenza di donne nella giunta regionale.

In serata ieri una nuova riunione del gruppo dirigente dell’Udc dopo gli incontri dei giorni precedenti, dove è stato ribadito «il buon lavoro svolto dal nostro assessore che ha rimesso sul binario corretto l’intero sistema dei rifiuti, deragliato con malgoverno del passato e invaso dai debiti», afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Ars.

«Musumeci riporta la Sicilia al medioevo e i componenti della maggioranza continuano ad eseguire i suoi diktat», dice il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo «Di Pierobon abbiamo apprezzato il carattere ma il suo operatoè stato compresso tra le perentorie indicazioni di Musumeci e i mille problemi dei deputati di maggioranza».

Intanto Nello Musumeci ieri pomeriggio, dopo avere riunito gli assessori in una riunione informale di giunta, ha raggiunto Catania dove ha incontrato il senatore e leader della Lega Matteo Salvini che oggi sarà in tribunale per il processo Gregoretti.

