Regione Siciliana, Pierobon fuori dalla giunta: al suo posto l'Udc indicherà una donna

L'ufficialità è arrivata in serata, dopo una giornata in cui le voci si erano rincorse in un senso e nell'altro. Alberto Pierobon lascia il suo posto nella giunta della Regione Siciliana guidata da Nello Musumeci.

La decisione sarebbe legata ad un imminente pronunciamento del Tar, atteso fra dieci giorni, in cui si contesterà allo stesso Musumeci il mancato rispetto delle quote rosa. E così il governatore, che avrebbe comunque apprezzato il lavoro di Pierobon e il suo impegno sul piano rifiuti della regione, ha deciso di anticipare i tempi.

In ogni caso il posto lasciato vacante dall'assessore veneto, per il quale si prospetta una consulenza nello stesso assessorato, rimarrà in quota Udc, ovviamente con l'arrivo di una donna in giunta.

Sull'addio di Pierobon aveva preso posizione questa mattina l'Anci Sicilia: "Da sempre il settore dei rifiuti è particolarmente delicato e le scelte che ricadono sull'assessorato sono cruciali per gli enti locali e richiedono grande equilibrio e trasparenza. In questi anni con l'assessore Pierobon si sono fatti passi importanti e le definizione di un piano regionale dei rifiuti costituisce un traguardo importante".

Secondo Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia oltre che sindaco di Palermo è "fondamentale che su tale settore l'attuale assessore abbia dato importanti garanzie di trasparenza e correttezza anche nel confronto col sistema delle autonomie locali dell'isola e riteniamo che, prima di ogni altra valutazione, tali valori debbano essere preservati".

