Governo, il ministro Bonetti: "Dopo le dimissioni ho riflettuto, ripartiamo dai giovani"

Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, in un'intervista ad Avvenire, rilancia: "Investiamo sul protagonismo dei giovani e delle famiglie. Un nuovo corso per restituire speranza". A suo avviso la parola che caratterizzerà questa nuova esperienza è "fiducia".

"È sulla fiducia che possiamo ricostruire la nostra comunità", sostiene. "Dopo le dimissioni - racconta Bonetti - ho vissuto una fase di riflessione, per ripercorrere il lavoro fatto e rielaborare le ragioni, convinte, di quella decisione, e per fare discernimento sull'indirizzo da prendere in un momento delicato". Poi, la nuova chiamata, per cui la ministra si dice "emozionata, grata e onorata".

"L'unità è una delle sfide che abbiamo davanti. Si tratta di ripartire dai fondamentali: dalla vita delle persone, dei giovani, delle famiglie. Queste sono le frontiere e così interpreto il mio rimanere in questo percorso. Anche a causa della crisi politica il cammino dell'assegno unico ha subito un rallentamento", spiega Bonetti.

