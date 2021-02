Fabiana Dadone, l'ex ministra più giovane che ha governato la rivoluzione dello smart working

Fabiana Dadone viene confermata ministro nel nuovo governo Draghi, in quota politica assegnata al Movimento 5 Stelle, ma passa dalla pubblica amministrazione alle politiche giovanili, terreno sicuramente fertile per chi, come lei, è entrata in politica da giovanissima.

Classe 1984, Dadone è approdata per la prima volta al ministero nel 2019 a soli 35 anni, allora seconda solo a Luigi Di Maio nella graduatoria dei ministri più giovani. Piemontese, nata a Cuneo, ha fatto esperienza politica in commissione Affari Costituzionali della Camera, dove è stata anche capogruppo M5s. Il suo ingresso in Parlamento risale alle elezioni del 2013.

Allora aveva 29 anni, figurando tra le più giovani parlamentari del M5s elette. Faceva ingresso a palazzo Montecitorio con in tasca una laurea in giurisprudenza, forte dell'impegno come volontaria nel sociale.

"Non mi sono mai occupata di politica ma mi è piaciuta da subito l'idea di Grillo di riportare la politica attiva al popolo con un nuovo slogan 1=1", furono le sue parole da esordiente. Come ministro della Pubblica amministrazione è stata lei ad occuparsi nel corso dell'emergenza Covid del passaggio obbligato dei dipendenti pubblici allo smart working, necessario per non far cessare l'erogazione dei servizi pubblici. L'adozione della modalità di lavoro agile nelle amministrazioni ha raggiunto in questi mesi percentuali altissime (dal 70% al 90%).

Governo Draghi, ecco chi sono i 23 ministri: non ci sono siciliani Vittorio Colao - Innovazione Tecnologica Andrea Orlando - Lavoro Cristina Messa - Università Daniele Franco - Economia Dario Franceschini - Cultura Elena Bonetti - Pari opportunità e Famiglia Enrico Giovannini - Trasporti Erika Stefani - Disabilità Fabiana Dadone - Politiche giovanili Federico D’Incà - Rapporti con il Parlamento Giancarlo Giorgetti - Sviluppo Economico Lorenzo Guerini - Difesa Luciana Lamorgese - Interno Luigi Di Maio - Esteri Mara Carfagna - Sud e Coesione Territoriale Maria Stella Gelmini - Autonomie Marta Cartabia - Giustizia Massimo Garavaglia - Turismo Patrizio Bianchi - Istruzione Renato Brunetta - Pubblica amministrazione Roberto Cingolani - Transizione ecologica Roberto Speranza - Salute Stefano Patuanelli - Agricoltura Roberto Garofoli - Sottosegretario alla Presidenza

Una rivoluzione che ha segnato gli uffici e che dovrà essere d'ora in poi regolata anche nella fase post-pandemia. In seguito alla fase di emergenza, Dadone ha infatti aperto una nuova fase del lavoro agile nel settore pubblico con l'introduzione, nel decreto rilancio, del POLA (Piano organizzativo del lavoro agile), che dovrà essere adottato da ogni amministrazione pubblica entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Dadone ha avuto il suo secondo figlio durante la carica di ministro, a giugno scorso. L'ex premier, Giuseppe Conte, l'ha elogiata per aver partecipato ad una riunione di governo sul decreto semplificazione in diretta dall'ospedale.

