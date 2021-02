Governo, Draghi al Quirinale alle 19: in arrivo la lista dei ministri

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà oggi, alle ore 19.00, al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Il governo Draghi così è sempre più vicino. Ieri è arrivato il sofferto "sì" dal M5s sulla piattaforma Rousseau e le ultime ore sono servite a Draghi per definire la squadra di governo, con la lista dei ministri di cui i partiti non sanno nulla.

Quindi è al buio ogni ipotesi sui nomi (come quella che vorrebbe al nuovo ministero della Transizione ecologica il fisico Roberto Cingolani, attuale responsabile dell'Innovazione tecnologica di Leonardo, dal 2005 al 2019 direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova). In molti però scommettono che si tratterà di un governo-tecnico politico con molte donne ministro.

Lo scioglimento della riserva avrà un effetto domino sugli altri passi: il giuramento e poi la presentazione alle Camere per chiedere la fiducia. Si ipotizza che il passatto al Senato possa avvenire martedì e mercoledì quello alla Camera.

Intanto il governo dimissionario ha prorogato il blocco degli spostamenti tra le Regioni, anche quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio.

Il M5s fa invece i conti con il day after del sì a Draghi, che ha causato l'addio di Alessandro Di Battista. A sedare i malumori di dirigenti politici e iscritti (4 su dieci, stando ai numeri forniti ieri dalla piattaforma Rousseau) arriva oggi Luigi Di Maio: "Spero e credo che non sarà un addio". Senza nascondere il rapporto spesso ruvido con l'altro dioscuro dei 5 stelle, ("in diverse circostanze abbiamo avuto una visione diversa") Di Maio dice di rispettare e chiede rispetto per la scelta del Dibba. Con lui "come con pochissimi altri, il MoVimento sarà sempre in debito". Ma Di Battista rivendica la sua coerenza e chiosa: "È finita una bellissima storia d'amore".

