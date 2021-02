Incidente domestico per Silvio Berlusconi: notte in clinica, ma ora è già al lavoro

Incidente domestico per Silvio Berlusconi. Una disavventura che lo ha costretto a rientrare a Milano ieri sera. Si tratta di una caduta accidentale nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco.

Si è recato presso la Clinica "La madonnina" per gli accertamenti del caso e li ha trascorso la notte. È stato dimesso questa mattina ed è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo". E' quanto si legge in una nota di Fi.

Silvio Berlusconi è rientrato nella sua residenza di Arcore e, secondo quanto si apprende da fonti di Forza Italia, non dovrà fare altri accertamenti medici in conseguenza della caduta con cui ha subito una contusione al fianco, ieri, nella sua casa di Roma.

