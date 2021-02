M5S, pronto il quesito per gli elettori: domani la votazione su Rousseau

«Ho disposto che la votazione sul governo Draghi, oggi sospesa, si svolga sulla piattaforma Rousseau nella giornata di domani». Lo scrive su Facebook Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle.

«Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?». Questo il testo del quesito che domani verrà votato dagli iscritti M5s sulla piattaforma Rousseau.

«Dalle ore 10 alle ore 18 di domani gli iscritti aventi diritto di voto saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau su un eventuale supporto a un governo presieduto da Mario Draghi». Così sul Blog delle Stelle. «Potranno votare - si ricorda, come di consueto - solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome: se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto».

«Tutti coloro che avessero bisogno di supporto possono consultare la pagina delle FAQ su Rousseau e aprire eventualmente un ticket per richiedere assistenza o scrivere in chat privata sulla pagina Facebook», si ricorda ancora. «Non perderti questa votazione! Clicca sul pulsante di seguito, scegli il tuo calendario e ricevi una notifica appena le votazioni saranno aperte». Questa la comunicazione in rosso sul Blog delle Stelle a postilla di quella sul voto di domani.

