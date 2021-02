Rinnovo del contratto dei dipendenti regionali, al personale 52 milioni

Per il rinnovo del contratto dei dipendenti regionali ci sono 52 milioni. È quanto contenuto nel Bilancio previsionale 2021-2023 e nel disegno di legge di Stabilità approvati dal governo regionale in una seduta-fiume, presieduta da Nello Musumeci, con la relazione dell’assessore all’Economia Gaetano Armao e le proposte dei singoli componenti della giunta. Tra gli stanziamenti, come riporta Salvatore Fazio in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, anche 421 milioni utilizzabili subito per l’emergenza Covid con una procedura speciale che soltanto la Sicilia ha potuto attivare.

Il bilancio rifinanzia le voci di spesa corrente e i contributi agli investimenti senza operarne riduzioni per complessivi 14,8 miliardi di euro, che in termini previsionali nel biennio 2022 -2023 superano i 15 miliardi di euro.

Nella legge di Stabilità sono state inserite norme di riduzione della spesa, ma anche di incremento delle entrate, di sostegno alle imprese, di tutela e riconversione ambientale, di semplificazione delle procedure. Previsti interventi per le attività sociali, la cultura, lo sport, il turismo, lo spettacolo.

